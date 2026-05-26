Crise économique, crise écologique, crise sociale, crise politique, crise du travail, crise de l’ordre international et choc des impérialismes, le monde prend un tournant de plus en plus chaotique. Et si ces crises multiples interconnectées, que les gouvernements s’efforcent de résoudre sans remettre en cause le cadre économique existant, étaient justement le produit d’une même logique d’accumulation du capital ? C’est ce que démontre Romaric Godin, journaliste à Mediapart, dans son dernier essai Le problème à trois corps du capitalisme (La Découverte, 2026) qui diagnostique la fin du néolibéralisme à l’œuvre depuis 40 ans et sa mutation vers un nouveau capitalisme d’État autoritaire.
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