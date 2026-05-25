L’Allemagne n’incarne plus le modèle économique qu’elle fut durant les années Merkel (2005-2021). Forte de sa position centrale en Europe, de la puissance de son économie et de ses excédents commerciaux, elle a longtemps entretenu l’illusion d’une domination durable. Pourtant, depuis plusieurs années, les signes d’essoufflement se multiplient, notamment dans son secteur automobile. Le choc chinois, conjugué à un environnement géopolitique plus instable et à des tensions commerciales accrues, a révélé des fragilités profondes. Dans ce contexte, la tentation de privilégier des stratégies nationales au détriment de ses partenaires européens pourrait ressurgir, faisant de son affaiblissement un sujet d’inquiétude pour l’ensemble du continent.

Article Économie
Par Frédéric Farah

Les statistiques économiques, si elles doivent être maniées avec prudence, n’en demeurent pas moins riches d’enseignements. La balance des paiements, en particulier, éclaire à sa manière les rapports de force entre les nations et les déséquilibres qui les structurent. Les derniers chiffres du commerce extérieur allemand traduisent une évolution préoccupante, qui fragilise la dynamique économique du pays.

Les exportations ont enregistré en janvier leur plus forte contraction depuis mai 2024, sous l’effet conjugué du recul de la demande chinoise et européenne. Elles ont diminué de 2,3 % sur un mois, après une progression de 3,9 % le mois précédent. L’élément le plus saillant réside dans l’effondrement des exportations à destination de la Chine, en recul de 13,2 %, à 6,3 milliards d’euros. Dans le même temps, les importations allemandes ont accusé une baisse inattendue de 5,9 %, alors que les prévisions anticipaient une hausse de 0,2 %, après une progression de 1,3 % en décembre. Il s’agit de la contraction la plus marquée depuis avril 2020.

Ces données traduisent une inflexion préoccupante de la dynamique commerciale allemande, venant ébranler les fondements du géant économique européen. L’Allemagne pourrait ainsi redevenir « l’homme malade de l’Europe », comme elle le fut à la fin des années 1990. Depuis la crise de la Covid-19, en passant par le choc énergétique et la montée en puissance de la concurrence chinoise qui affecte désormais l’ensemble de l’Union européenne, la République fédérale voit son modèle néo-mercantiliste profondément remis en cause.

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