Les statistiques économiques, si elles doivent être maniées avec prudence, n’en demeurent pas moins riches d’enseignements. La balance des paiements, en particulier, éclaire à sa manière les rapports de force entre les nations et les déséquilibres qui les structurent. Les derniers chiffres du commerce extérieur allemand traduisent une évolution préoccupante, qui fragilise la dynamique économique du pays.

Les exportations ont enregistré en janvier leur plus forte contraction depuis mai 2024, sous l’effet conjugué du recul de la demande chinoise et européenne. Elles ont diminué de 2,3 % sur un mois, après une progression de 3,9 % le mois précédent. L’élément le plus saillant réside dans l’effondrement des exportations à destination de la Chine, en recul de 13,2 %, à 6,3 milliards d’euros. Dans le même temps, les importations allemandes ont accusé une baisse inattendue de 5,9 %, alors que les prévisions anticipaient une hausse de 0,2 %, après une progression de 1,3 % en décembre. Il s’agit de la contraction la plus marquée depuis avril 2020.

Ces données traduisent une inflexion préoccupante de la dynamique commerciale allemande, venant ébranler les fondements du géant économique européen. L’Allemagne pourrait ainsi redevenir « l’homme malade de l’Europe », comme elle le fut à la fin des années 1990. Depuis la crise de la Covid-19, en passant par le choc énergétique et la montée en puissance de la concurrence chinoise qui affecte désormais l’ensemble de l’Union européenne, la République fédérale voit son modèle néo-mercantiliste profondément remis en cause.