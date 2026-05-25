L’Allemagne n’incarne plus le modèle économique qu’elle fut durant les années Merkel (2005-2021). Forte de sa position centrale en Europe, de la puissance de son économie et de ses excédents commerciaux, elle a longtemps entretenu l’illusion d’une domination durable. Pourtant, depuis plusieurs années, les signes d’essoufflement se multiplient, notamment dans son secteur automobile. Le choc chinois, conjugué à un environnement géopolitique plus instable et à des tensions commerciales accrues, a révélé des fragilités profondes. Dans ce contexte, la tentation de privilégier des stratégies nationales au détriment de ses partenaires européens pourrait ressurgir, faisant de son affaiblissement un sujet d’inquiétude pour l’ensemble du continent.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner