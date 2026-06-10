Début mars, tandis que les frappes américaines et israéliennes se multiplient au-dessus de l’Iran, le détroit d’Ormuz se fige. Plus un seul navire n’ose franchir ce goulet stratégique par lequel transite 20 % du pétrole mondial. La fermeture est presque totale, la navigation à l'arrêt. Du moins pour les armateurs légaux, réticents à mettre en danger leurs pétroliers et équipages. En cas d’incident, aucun assureur ne les couvrirait. Il en va tout autrement des « flottes fantômes ». Ces pétroliers affrétés par des pays sous sanctions ont, eux, poursuivi leurs activités opaques. Le concept de navires défiant embargos, blocus et sanctions n’a pourtant rien de nouveau, c’est même une constante historique. Retour sur un trafic pluriséculaire où les produits stratégiques continuent de circuler quoi qu’il en coûte.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner