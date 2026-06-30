L’année 2026 offre l’occasion de célébrer le 250ᵉ anniversaire de la parution de L’Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations du philosophe écossais Adam Smith. Un ouvrage dense, structuré en cinq livres, dont l’élaboration a nécessité une dizaine d’années. Comme souvent pour les grandes œuvres, ce livre est fréquemment cité, mais rarement lu. De cette œuvre ont émergé de nombreuses interprétations qui ont parfois caricaturé ou réduit la pensée de son auteur à quelques slogans. Ainsi, Adam Smith est apparu comme le chantre d’un libéralisme débridé, partisan d’un égoïsme fondateur des relations humaines, promoteur des mécanismes du marché et d’un libre-échange sans entraves. Pourtant, une lecture attentive révèle un tout autre visage : sur bien des points, l’auteur ne cédait pas à la croyance d’un marché autorégulateur et reconnaissait à l’État un rôle bien plus important qu’on ne le suppose. Sa réflexion, plus nuancée et plus élaborée, dessine un rapport entre l’État et le marché placé sous le signe de la complémentarité, loin de se réduire à l’apologie d’une société purement marchande.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner