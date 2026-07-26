La progressivité de l’impôt a été à l’origine de la réduction des inégalités au XXe siècle, et sa remise en cause, à l’inverse, a provoqué leur explosion. Tel est le constat fait par Raphaël Pradeau, professeur de sciences économiques et sociales et porte-parole d’Attac France, association altermondialiste et mouvement d’éducation populaire fondé en 1998 avec l’idée de taxer les transactions financières. Dans Taxez les riches ! (Les liens qui libèrent, 2026), il retrace l’histoire de la progressivité de l’impôt et souligne la puissance de ce levier aussi bien sur le plan social qu’écologique. Entretien.

Opinion Économie
Par Laurent Ottavi

Élucid : Pouvez-vous rappeler ce qu’est la taxe Zucman ? En quoi va-t-elle dans le bon sens d’après vous, même si elle a des limites que reconnaît Gabriel Zucman lui-même ?

Raphaël Pradeau : La taxe Zucman consiste à créer un impôt plancher qui s’appliquerait aux 1 800 foyers les plus fortunés en France, c’est-à-dire à des gens qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d’euros. Ils seraient astreints à au moins 2 % d’impôts sur leur patrimoine. Cette mesure va dans le bon sens, car elle vise à lutter contre les différentes formes d’optimisation et d’évasion fiscale qu’utilisent les plus riches pour échapper aux impôts. C’est bien pourquoi les médias qui sont détenus par des milliardaires ont tant critiqué la taxe Zucman. Elle vise à rétablir l’égalité devant l’impôt, à abolir les privilèges fiscaux des ultra-riches.

Gabriel Zucman a fait le même constat que beaucoup d’autres observateurs, à savoir qu’il existe une grave anomalie dans notre système fiscal, une tendance qui n’est pas propre à notre pays, mais observable dans l’ensemble des pays développés. Les 0,1 % les plus riches paient aujourd’hui proportionnellement moins d’impôts que le reste de la population. C’est la conséquence de l’affaiblissement de la progressivité de l’impôt depuis les années 1980. La taxe Zucman est une mesure corrective. Elle a le grand mérite de marquer un premier pas vers l’abolition des privilèges fiscaux des ultra-riches. Attac fait des propositions en ce sens, que je développe dans mon livre.

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