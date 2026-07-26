La progressivité de l’impôt a été à l’origine de la réduction des inégalités au XXe siècle, et sa remise en cause, à l’inverse, a provoqué leur explosion. Tel est le constat fait par Raphaël Pradeau, professeur de sciences économiques et sociales et porte-parole d’Attac France, association altermondialiste et mouvement d’éducation populaire fondé en 1998 avec l’idée de taxer les transactions financières. Dans Taxez les riches ! (Les liens qui libèrent, 2026), il retrace l’histoire de la progressivité de l’impôt et souligne la puissance de ce levier aussi bien sur le plan social qu’écologique. Entretien.
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