Cette année marque le 90ᵉ anniversaire de la publication de La Théorie générale de Keynes, la dernière du genre. Cet ouvrage a marqué le coup d’envoi d’une révolution dite keynésienne, tant il a constitué une rupture avec la pensée économique précédente et ouvert la voie à des préconisations de politique économique d’un type nouveau. Mais, de la naissance de cette réflexion à nos jours, les politiques se réclamant de l’économiste britannique ont connu des fortunes diverses. Si les années 1950-1970 ont pu en représenter l’âge d’or, les décennies suivantes les ont largement remises en question, pour ne pas dire davantage. Alors, que reste-t-il de cette pensée et de ses orientations ? Faut-il considérer que la pensée de Keynes est enfermée dans le siècle qui l’a vue naître, ou au contraire qu’il demeure un auteur contemporain, capable de nous éclairer 90 ans plus tard ? Par sa lecture originale de l’économie, son pragmatisme et son caractère inclassable, Keynes apparaît comme un auteur toujours révolutionnaire, mais sans bruit ni fureur.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner