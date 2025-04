N’hésitez pas à soutenir Élucid, média indépendant et sans publicité, en vous abonnant à partir de 1 €. Vous pouvez également nous aider en réalisant un don défiscalisé, en suivant (gratuitement) notre chaîne YouTube, en offrant un abonnement à l'un de vos proches ou en faisant connaître Élucid autour de vous. Merci pour votre soutien !

Dans notre précédent article « Tarifs douaniers : Trump déclare la guerre économique au reste du monde », nous avons analysé à chaud la mise en place brutale par de droits de douane très élevés aux États-Unis, qui signent le retour de ce pays dans un système protecteur si ce n’est protectionniste. Si Trump a infléchi sa politique le jour même de son démarrage en annonçant une pause de 90 jours, l’interprétation de cet événement est loin de faire l’unanimité…

Pour les Démocrates, la lecture de l’événement est simple : Trump est un idiot. Il a déclenché une guerre commerciale sans prendre en compte les conséquences, il a été très surpris et dépassé par les événements, son entourage a fait de grosses pressions sur lui ; il a donc mis un « genou à terre » et concédé sa défaite en annulant ses mauvaises décisions, dans une « retraite désordonnée ».

Difficile d’échapper à ce récit, tant il a imprégné la grande majorité des médias mainstream français. Il est vrai qu’en la matière, on peut croire la presse française sur parole, elle qui pendant 4 mois nous a expliqué que Kamala Harris n’allait faire qu’une bouchée de Donald Trump…

Pour justifier leur analyse, les médias français se sont en particulier appuyés sur un article de CNN, au titre ronflant : « Dans les coulisses de la reculade de Trump sur les tarifs douaniers : comment la peur d’un effondrement du marché obligataire a convaincu Trump d’appuyer sur le bouton pause ».

Pourtant, lorsque l’on analyse l’article en détail, on s’aperçoit vite qu’il repose sur bien peu de choses : « trois personnes proches du dossier », et les propres déclarations contradictoires de Trump et de ses proches collaborateurs. Le raisonnement est en substance le suivant : Trump avait dit qu’il ne changerait jamais sa politique, mais puisqu’il a finalement décidé d’une pause des taxes en raison de l’agitation du marché obligataire sur la dette américaine, c’est qu’il a été pris de court et contraint à revoir sa position. Conclusion : Trump a été « guidé davantage par l’impulsion que par une stratégie réfléchie ».

À aucun moment les journalistes n’envisagent la possibilité que le bluff ait pu faire partie intégrante d’une stratégie plus globale du président américain. En France, on retrouve ainsi le même scénario martelé quasiment au mot près, ce qui a pour conséquence de faire passer de simples suppositions non étayées pour des faits établis, par exemple sur BFM :

Et puis, le 7 avril, en début de semaine, la dégringolade des bourses qui chutent, l'affolement qui devient mondial et surtout la riposte qui s'organise. Et là, Trump évoque ouvertement des négociations , mais il dit toujours, c'était il y a 48 heures : “Il n'y aura pas de pause”. Et puis, peut-être, c'est ce qui a fait basculer Trump, ses proches. Des critiques directes , Bill Ackman, le célèbre investisseur, ou indirectes, Elon Musk. Et avec ces négociations qui ont débouché aujourd'hui sur, finalement, tout simplement une suspension des droits de douane . »

« Le 2 avril [ont eu lieu] ces annonces de Donald Trump. […] Les heures qui ont suivi, Trump a persisté . Malgré les débuts de l'effondrement des marchés, il a campé sur ses positions . Ça, c'était le 4 avril. “Aux nombreux investisseurs qui arrivent, ma politique ne changera jamais”. […] Le 5 avril, il y a quand même un tout début de prise de conscience dans un autre message de Trump qui s'adresse aux Américains. “C'est une révolution économique. Nous allons gagner. Accrochez-vous. Ce ne sera pas facile, mais les résultats seraient historiques”. Donc, on sent quand même un petit avertissement . Avant que le lendemain, le 6 avril, la porte commence à s'entrouvrir tranquillement, pas par Trump, mais par Kevin Hassett, son conseiller économique, qui évoque pour la première fois des négociations possibles.

Bien évidemment ce festival « d’experts » continue sur tous les médias. L’émission « C dans l’air » sur France 5 a notamment réussi l’exploit de trouver l’expert des experts, qui a LE SCOOP ! La source du revirement, ce n’était finalement pas la panique sur les marchés obligataires (ni la cartomancienne de Trump), mais LA TÉLÉVISION !

En effet, à exactement 08h17 (on a contrôlé le timing…), Trump, frappé par la grâce, aurait été convaincu, par une interview sur Fox News de Jamie Dimon, le PDG de la banque JPMorgan, de changer totalement de politique. Il n’a pas pu résister à la puissance imparable de l’argument du grand patron : « ça ne peut pas durer, il faut faire quelque chose ! ».

L’expert conclut ainsi : « Et on comprend que c’est à ce moment-là que Donald Trump, une fois de plus, en regardant la télévision, influencé par la télévision, il n’écoute pas ses conseillers, il regarde la télévision. Il se dit “Oui effectivement, là, je suis allé trop loin”. Et c’est comme ça qu’il prend sa décision ».

On ne peut que remercier le service public pour ce grand moment d'information. On peine à savoir si le tragique réside plus dans l’assurance de l’expert, qui reprend la propagande des médias américains, ou dans la chaîne de télévision qui s’est empressée d’en faire un tweet… Tout le reste est à l’avenant.

En revanche, il y avait un point fondamental à voir, c’est que la « pause », mot qu’a martelé Trump dans sa communication, ne concernait que la surtaxation individualisée par pays, et non pas la taxation de base de 10 % pour tous les pays.

Cela n’a guère été mis en avant par les médias, qui ont largement laissé penser dans leurs titres que l’intégralité de ses droits de douane ne rentrerait pas en vigueur avant 90 jours, ce qui est faux, comme on va le voir.

Si l'on tente d’analyser la situation avec sérieux et recul, on ne peut en réalité arriver à aucune certitude, puisque l'on a affaire à un dirigeant qui a érigé le mensonge en outil habituel de communication. Mais on ne peut pas exclure l’hypothèse que Trump ait agi depuis le début avec une véritable stratégie au seul motif que l'on n’apprécie ni son idéologie protectionniste ni son style brutal et vulgaire.

Il ne s’agit pas ici d’apprécier la pertinence ou l’efficacité de son éventuelle stratégie, mais simplement la plausibilité de son existence. D’ailleurs, l’existence d’une stratégie serait une plus mauvaise nouvelle encore pour la France, puisque l’objectif de Trump est de prendre du PIB, et donc du pouvoir d’achat, aux Européens et aux Chinois pour le donner aux Américains.

Donald Trump a bâti sa réputation, de façon certes discutable, sur ses capacités de négociations. Et il les a développées dans le milieu ultra-sauvage de l’immobilier new-yorkais, comme le rappelle l’ancien directeur général de l’Organisation mondiale du Commerce : « M. Trump a appris à faire des affaires sur le marché immobilier new-yorkais influencé par la mafia et ses tactiques sont basées sur l'extorsion ». Pour lui, un « deal équilibré », obtenu après des négociations brutales, c’est quand il a obtenu 90 et l’autre 10…

Sans compter ceux en lien avec son entrée en politique après 2015, Donald Trump a écrit 18 livres, la plupart sur les affaires et la négociation. Son premier ouvrage, publié à 41 ans en 1987, est d’ailleurs le plus emblématique. Mêlant autobiographie et conseils pratiques, il est intitulé « The Art of The Deal » (« L’art de la Négociation »). Il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Petit florilège :

« Ma façon de traiter les affaires est simple et directe. Je vise très haut et puis j’augmente de plus en plus la pression sans m’arrêter – jusqu’à ce que j’atteigne mon but. Parfois, je me contente de moins que ce que je souhaitais, mais dans la plupart des cas, je finis quand même par obtenir ce que je veux. […]

Je suis le premier à admettre que je suis très compétitif et que je ferai presque n’importe quoi dans les limites légales pour gagner. Parfois, une partie de la conclusion d’un accord consiste à dénigrer vos concurrents. […]

Un des secrets pour voir grand est de se concentrer entièrement sur l’objectif. […] Et c’est particulièrement vrai dans le domaine de l’immobilier new-yorkais où vous avez affaire aux gens les plus malins, les plus durs et les plus vicieux du monde. J’ai appris à aimer me mesurer à ces types et à les écraser. […]

Les gens croient que je suis joueur. Je n’ai jamais joué de ma vie. […] Il se trouve que je suis prudent en affaires. Je m’engage toujours en prévoyant le pire. Si vous prévoyez le pire, si vous vous donnez les moyens de l’assumer, alors le meilleur ira toujours de soi. […]

La pire approche à adopter quand vous voulez conclure un accord est d’avoir l’air d’y tenir à tout prix. Votre interlocuteur, encouragé par l’odeur du sang, sent alors qu’il vous tient et vous êtes mort. La meilleure façon de s’y prendre est d’être en position de force. […] En un mot, il vous faut convaincre l’autre qu’il a vraiment intérêt à trouver un accord avec vous. […]

La touche finale, que j’utilise souvent pour achever en beauté la promotion de mes projets, est la bravade. Je joue avec les fantasmes des gens. [...] Un peu d’exagération ne nuit pas. Les gens aiment croire que quelque chose est ce qu’il y a de plus grand et de plus spectaculaire au monde. »