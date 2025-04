Avec son augmentation spectaculaire des droits de douane, Donald Trump a bouleversé le commerce mondial. Si depuis le 9 avril, une « pause » a été décrétée, elle ne concerne que la surtaxation différenciée par pays, mais pas la taxe généralisée de 10 % pour tous les produits de la planète. L’onde de choc produite par la politique agressive de Trump s’apprête à déséquilibrer les économies de nombreux pays. L’avenir donnera peut-être des explications sur les raisons d’une telle précipitation. En attendant, il faut comprendre les racines du problème américain. Si la façon de faire est brutale, déstabilisante et probablement peu efficace voire contre-productive, il n’en reste pas moins que la situation financière des États-Unis, avec le retour de déficits jumeaux (du commerce et de l’État), est piteuse et clairement intenable à moyen terme. Trump aurait certes pu agir avec plus de prudence et de mesure, mais un changement radical de politique commerciale était inévitable.