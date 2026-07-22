Alors que le projet d’avion de combat franco-allemand sombre définitivement, les 10 ans du Brexit occasionnent une bouffée d’européisme dans l’espace médiatique. Pendant ce temps, Bruxelles, engluée dans son attachement métaphysique au libre-échange, peine à trouver la parade face à l’offensive commerciale de la Chine. Dernières nouvelles de Bruxelles.
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