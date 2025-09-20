Été 2025, l’Europe signe ce qui ressemble à un "tribut impérial" déguisé en accord historique : 15 % sur nos exportations sans aucune contrepartie, et un chèque énergétique colossal qui nous attache aux États-Unis. Cet accord est une signe la fin de toute vision stratégique pour l'Europe, et l'entrée dans le siècle de l'humiliation pour le vieux continent. Pendant que l’Inde, le Brésil ou la Chine tiennent tête, l’UE vend la capitulation comme de la stabilité. Un accord soit-disant salvateur. Dans cette chronique, Élucid démonte le mensonge, chiffres et graphique à l’appui. Les conséquences économiques et diplomatiques vont être lourdes. "L'Europe qui protège" nous enfonce plus que jamais.

