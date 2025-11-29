Parcourir nos vidéos
publié le 29/11/2025 Par Olivier Berruyer
▶ La dette publique, martelée partout depuis des années, est devenue un sujet tellement confus qu’on finit par croire à une diversion politique. Pourtant, les 3 400 milliards ne sont pas un mythe : c’est déjà une bombe qui dégrade notre économie, pas un problème lointain pour nos petits-enfants. La France s’est enfermée dans un mécanisme infernal que personne n’ose expliquer, ni à gauche ni à droite, parce que c’est électoralement insoutenable. Dans cette chronique, on voit clairement d’où vient cette dette, pourquoi elle a explosé, et comment les gouvernements successifs ont condamné le pays par opportunisme. Et surtout : quand et comment ce système va finir par casser.

👉 Retrouvez nos articles ici pour allez plus loin :
Un impôt caché au profit des plus riches : l'incroyable rente des intérêts de la dette 
Le retour de l’inflation en Occident menace la France

