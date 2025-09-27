Gilles Raveaud (économiste) et Olivier Berruyer (fondateur d'Élucid) débattent : la dette française a encore dépassé des sommets, elle a même atteint aujourd'hui les 3400 milliards d'euros. Pendant ce temps, les gouvernements sautent les uns après les autres, incapables de faire passer un budget pour le financement de la France tant les mesures proposées sont violentes et austéritaires. Mais au fond, y a-t-il vraiment un problème avec la dette, ou est-ce un épouvantail qui sert d'excuse ? Combien de temps la France va-t-elle encore tenir comme ça ?

Sommaire :

00:00:00 - Zapping

00:01:36 - Une austérité nécessaire ?

00:08:57 - L'austérité : une méthode efficace ?

00:18:59 - La dette est-elle un problème ?

00:39:41 - Que peut faire la BCE ?

00:56:12 - S'endetter pour investir ?

01:00:13 - Inflation et taux d'intérêts

01:20:08 - Votre première mesure en tant que ministre de l'Économie

01:32:08 - Conclusion

