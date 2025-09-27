Parcourir nos vidéos
Interview Économie
Accès libre
publié le 27/09/2025 Par Olivier Berruyer , Carla Costantini
abonnement abonnement
bulb

Abonnement Élucid

Gilles Raveaud (économiste) et Olivier Berruyer (fondateur d'Élucid) débattent : la dette française a encore dépassé des sommets, elle a même atteint aujourd'hui les 3400 milliards d'euros. Pendant ce temps, les gouvernements sautent les uns après les autres, incapables de faire passer un budget pour le financement de la France tant les mesures proposées sont violentes et austéritaires. Mais au fond, y a-t-il vraiment un problème avec la dette, ou est-ce un épouvantail qui sert d'excuse ? Combien de temps la France va-t-elle encore tenir comme ça ?

Sommaire :
00:00:00 - Zapping
00:01:36 - Une austérité nécessaire ?
00:08:57 - L'austérité : une méthode efficace ?
00:18:59 - La dette est-elle un problème ?
00:39:41 - Que peut faire la BCE ?
00:56:12 - S'endetter pour investir ?
01:00:13 - Inflation et taux d'intérêts
01:20:08 - Votre première mesure en tant que ministre de l'Économie
01:32:08 - Conclusion

🔴 ÉLUCID a besoin de votre soutien ! Vous aimez notre travail ? Alors rejoignez-vous ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : Installez l'Application Mobile ÉLUCID dès aujourd'hui :
Apple : téléchargez gratuitement ici
Android : téléchargez gratuitement ici

Vous souhaitez nous soutenir autrement ? Vous pouvez offrir un abonnement à l'un de vos proches, ou bien nous faire un don défiscalisable (à hauteur de 66 %).

warning Signaler une erreur
Finances Publiques Budget - Dette publique Fiscalité Interview France

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Des analyses graphiques pour prendre du recul sur les grands sujets de l’actualité
Des chroniques et des interviews de personnalités publiques trop peu entendues
Des synthèses d’ouvrages dans notre bibliothèque d’autodéfense intellectuelle
Et bien plus encore....

Déjà abonné ? Connectez-vous