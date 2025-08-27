L’actualité internationale récente et les turpitudes du gouvernement ont fait passer à la trappe une contribution de la SNCF sur l’état du réseau ferré et ses besoins de financement. Ce cri d’alarme s’ajoute à une littérature ancienne sur la dégradation du réseau français. Ce rapport indique avec clarté l’inquiétant sous-investissement qui a sévi entre 1988 et 2010. Plus de 20 ans d’errances, de stratégies erronées, de recherches d’économies bien dommageables sur le long terme ont placé le réseau ferroviaire dans une situation préoccupante. Les malheurs de la SNCF racontent à la fois un triste moment de notre histoire économique, les errances d’un continent et les aveuglements idéologiques portés des années 1980 jusqu’à nos jours, notamment avec le dogme concurrentiel, dont les effets ont été délétères aussi bien pour les entreprises publiques nationales que pour les usagers.
