Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Dans notre précédent article consacré à la dette publique de la France, nous avons montré qu’elle s’était dégradée de façon continue depuis la fin des années 1970. Une dette élevée entraîne deux grands types de problèmes. D’abord, elle alourdit progressivement le poids des intérêts à payer – c’est ce point que nous allons examiner ici. Ensuite, elle complique son financement, un aspect que nous analyserons dans un prochain article.

Les intérêts de la dette, premier poste de dépense de l’État

Comme la dette publique n’a cessé de croître, le montant des intérêts versés chaque année aux prêteurs a lui aussi explosé depuis les années 1960-1970. En 2024, cette charge a atteint 58 milliards d’euros pour l’ensemble des administrations publiques.

Rapportée à la richesse nationale, cela représente 2,1 % du PIB – un niveau qui place la France au 8ᵉ rang européen pour le poids des intérêts, avec une charge quasiment deux fois plus élevée que celle de l’Allemagne.

La plus grande partie de la dette publique est supportée par l’État lui-même. Et les intérêts qu’il verse absorbent désormais une part croissante de ses ressources. Avec 55 milliards d’euros par an (hors Sécurité sociale et collectivités locales), ils constituent aujourd’hui le deuxième poste de dépenses de l’État. C’est presque autant que l’ensemble du budget de l’enseignement en France.