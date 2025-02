Lucie Touzi (Élucid) : Quelle est la différence entre l’agroclimatologie et l’agrométéorologie ?

Serge Zaka : L’agroclimatologie est mon métier. C’est une science qui permet d’étudier l’impact du climat sur l’agriculture. Elle se distingue de l’agrométéorologie qui étudie l’impact de la météo sur l’agriculture. Suivant les prévisions météorologiques de la semaine, l’agriculteur va prendre des décisions et des actions sur le terrain pour protéger la culture en cours ; tandis que l’agroclimatologie se focalise sur la pérennité agricole sur le long terme avec l’intervention de décisions politiques et socio-économiques.

Par exemple, en agrométéorologie, si mon abricot est en fleur et qu'il y a du gel à venir, on va se poser la question de comment protéger l’arbre fruitier. En agroclimatologie, l'équivalent est de savoir si mes abricotiers vont toujours être présents dans la région. On se pose les questions suivantes : dois-je les remplacer par des grenadiers d’ici 2040 ? Est-ce que les abricotiers vont atteindre la Normandie en 2070 ? Si je suis un politique ou un décideur, dois-je investir dans la filière de l’abricot en Alsace ?

Élucid : Quels sont les principaux impacts du changement climatique sur l’agriculture ?

Serge Zaka : Le changement climatique intervient sur plusieurs aspects de l’agriculture. Il faut savoir qu'en France notre production agricole – arboricole, viticole, grandes cultures, animaux – est parfaitement adaptée, depuis des dizaines d’années, au climat dans lequel elle se situe. C’est la définition même de la notion de « terroir ». Face au changement climatique, la façon de cultiver et les cultures vont évoluer pour s’adapter à leur terroir.