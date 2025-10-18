Marc ENDEWELD est journaliste d’investigation, fin connaisseur des coulisses du pouvoir. Il est l’auteur de plusieurs enquêtes dont « L'Emprise : La France sous influence » et « Guerres cachées, les dessous du conflit russo-ukrainien ». Ses enquêtes portent sur les liens opaques entre le pouvoir politique, les élites économiques, les médias, les services de renseignement ou encore intérêts étrangers. En décortiquant les liens d’intérêts il donne un sens aux opérations politiques désastreuse qui se déroulent en France.

Dans cette interview menée par Olivier Berruyer pour Élucid, Marc Endeweld retrace le parcours souterrain d’Emmanuel Macron, de son accession au pouvoir en 2017 jusqu’au chaos politique qu’il sème encore aujourd’hui. Il montre comment, sous le règne de la macronie, la France s’est retrouvée en proie à des influences néfastes, y compris étrangères.. Un chaos qui s’est répandu au sein des institutions, jusqu’au Quai d’Orsay.

