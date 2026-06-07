Il n’y a pas de guerre de l’eau, mais une guerre contre l’eau motivée par le profit. Dans Les Assoiffeurs (Les liens qui libèrent), coécrit avec Fabien Benoît, le journaliste Nicolas Celnik examine les raisons de l’accaparement de l’eau par des intérêts privés. Il montre également que les gouvernements accompagnent ce mouvement au lieu de l’enrayer. Entretien.
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