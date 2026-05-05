Indispensable pour l’humanité, la biodiversité, l’agriculture, l’énergie et l’industrie, l’eau est pourtant surexploitée, polluée et mal administrée à l’échelle mondiale. De plus en plus rare, elle devient un enjeu politique majeur et génère déjà des tensions et des conflits locaux et régionaux. Dans un monde déjà fracturé, doit-on s’attendre à des « guerres de l’eau » ?
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