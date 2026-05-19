« Nous devons l’avoir ». La formule, lâchée par Donald Trump dès son discours d’investiture en janvier 2025, résume une obsession qui ne s’est jamais démentie. En décembre, le président américain confirme « mener l’offensive » pour accaparer le Groenland, les options militaires n’étant pas exclues face à l’imminence de supposées menaces russes et chinoises sur cette future terre promise. Derrière cette rhétorique sécuritaire, construite à grand renfort de déclarations martiales, les données racontent une autre histoire. Celle d’une bataille géopolitique dont le véritable enjeu se trouve sous les glaces de la plus grande île du monde : 2,16 millions de km², 56 000 habitants principalement inuits, et un sous-sol qui renfermerait entre 12 % et 25 % des réserves mondiales de terres rares, un quart de l’uranium mondial et un tiers du potentiel gazier et pétrolier de l’Arctique. De quoi aiguiser bien des appétits…
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