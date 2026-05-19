À l’heure où l’Agence internationale de l’énergie anticipe une explosion de la demande mondiale en métaux et autres minéraux, la dépendance des États-Unis aux importations devient critique. Le Groenland apparaît surtout comme un contrepoids stratégique susceptible de compenser la domination économique chinoise dans le secteur.

La chasse au trésor mondiale des métaux critiques

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale en lithium devrait être multipliée par cinq d’ici 2040, tandis que celle de graphite et de nickel doublerait, et que celle de cobalt et de terres rares progresserait de 50 à 60 %. Ces tensions sur l’approvisionnement se traduiraient par des déficits structurels dès 2035, particulièrement marqués pour le cuivre (-30 %) et le lithium (-40 %).

La concentration géographique de l’offre de métaux critiques demeure par ailleurs une vulnérabilité majeure, selon l’Agence : c’est notamment le cas du nickel, pour lequel trois pays producteurs couvriraient 85 % du marché mondial en 2035, contre 75 % en 2024.

Dans ce contexte, la Chine consolide son hégémonie sur le raffinage des métaux critiques : en 2035, les projections de l’AIE indiquent qu’elle fournirait plus de 60 % du lithium et du cobalt raffinés, ainsi que 80 % du graphite et des terres rares, destinés notamment à la fabrication de batteries.

Cette domination résulte de décennies d’investissements stratégiques, facilités par des normes sociales et environnementales sensiblement plus laxistes que dans les pays développés. Ces derniers, bien que principaux consommateurs de ces métaux raffinés, s’en sont longtemps accommodés, préférant délocaliser les dégâts environnementaux et bénéficier de prix bas.