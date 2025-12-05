Pour qui, pour quoi travaillons-nous ? (2013) est un recueil d’écrits de Jacques Ellul, choisis et présentés par Michel Hourcade, Jean-Pierre Jézéquel et Gérard Paul, visant à répondre à certaines interrogations sur la place qu’occupe le travail dans la société contemporaine.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner