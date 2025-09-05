Faisant la synthèse des leçons les plus importantes à tirer du XXe siècle pour le siècle suivant, Mémoire du Mal, tentation du Bien. Enquête sur le siècle (2000) pointe les dérives de notre époque afin de nous préserver d’une éventuelle réémergence du totalitarisme. Tzvetan Todorov se sert de l’Histoire pour décrypter le présent, utilisant le passé comme une grille de lecture.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
6 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner