Todorov offre ici une comparaison claire entre le totalitarisme et la démocratie. Il ponctue cette présentation de portraits d’auteurs d’origine allemande ou soviétique qui, ayant vécu l’expérience totalitaire durant la guerre, surent prendre conscience de l’état de leur système politique et de leur société. À travers leur pensée, Todorov invite le lecteur à garder foi en l’Humanité.

Ce qu’il faut retenir :

Le totalitarisme et la démocratie sont deux idéaux-types qui s’opposent. D’abord, la démocratie est caractérisée par la défense de l’autonomie individuelle, tandis que le totalitarisme subordonne la sphère privée aux normes publiques. Ensuite, le totalitarisme repose sur une doctrine scientiste et la démocratie, sur la philosophie humaniste.

Les totalitarismes, malgré leurs différences, sont caractérisés par une volonté de manipuler de l’histoire, sous la forme d’un contrôle de la mémoire. Mais, il semblerait que les démocraties ne sont pas immunisées à ce type de dérives : le bombardement continu d’informations, caractéristiques de nos démocraties, crée une impression d’insignifiance face aux évènements du passé, annihilant ainsi toute curiosité intellectuelle. Les démocraties ont ainsi tendance à sacraliser ou à banaliser le passé – deux phénomènes qui, chacun à leur manière, empêchent d’utiliser l’objet historique passé pour comprendre le présent.

Ces comportements de nos démocraties ont pour fondement la volonté de légitimer leurs actions, se présentant elles-mêmes comme l’incarnation du Bien. La position de moralisateur ainsi adoptée nous conduit à adopter une vision manichéenne du monde, alors qu’il nous faudrait, au contraire, désacraliser le mythe historique, pour découvrir la vérité qu’il cache.