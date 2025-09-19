Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Cet événement interroge et mérite explication. L'ouvrage La scomparsa della sinistra in Europa (2016), traduit en français par La disparition de la gauche en Europe, d’Aldo Barba et Massimo Pivetti apporte un précieux éclairage sur cette question.

Ce qu’il faut retenir :

L’événement politique majeur de ces dernières années est la disparition de la gauche en Europe. Cette disparition a rendu possible la modification du rapport de force entre capital et travail en défaveur des travailleurs et de leur pouvoir contractuel de négociation.

Le moment clé de cette histoire est le tournant de la rigueur de 1983 en France, qui marque l’accélération de la domination du capital sur le travail surtout au travers de la libéralisation des capitaux. De cette manière, le pouvoir contractuel des ouvriers a été sapé et la base de financement de l’État social également.

La gauche a largement transformé l’économie et son organisation en faveur du capital en encourageant les privatisations, la décentralisation, et les modifications de l’État social.

La gauche a aussi favorisé un libre-échange mal pensé et la mondialisation qui a menacé de larges pans de l’économie nationale, des emplois et a favorisé la désindustrialisation.

Biographie des auteurs

Aldo Barba est un économiste italien, chercheur en politique économique à l’Université de Naples. Ses travaux portent sur les questions de théorie et de politique monétaire, de politique fiscale, de dette publique et de redistribution.

Massimo Pivetti a été professeur d’économie politique à l’université de Rome. Il est l’auteur d’œuvres théoriques sur la redistribution des revenus, sur l’économie de l’armement, l’économie internationale, l’économie politique et l’histoire de l’analyse économique.