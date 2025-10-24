Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Renan se propose d’analyser la diversité des modes de groupement humains et de les distinguer entre eux. Il constate que nous avons tendance à associer le regroupement social et la race. Or, selon lui, la nation, en tant que rassemblement d’hommes doit être différenciée de la race. La Nation n’est pas définie par l’appartenance raciale, mais par l’association volontaire d’individus partageant un passé commun.

Ce qu’il faut retenir

La constitution de l’Europe occidentale en nation constitue un tournant de l’histoire. Avant la dislocation de l’Empire romain, on ne trouve aucune structure politique qui présente une unité nationale – ni les cités grecques ni les empires ne sont suffisamment homogènes pour répondre à cette définition. Les invasions germaniques ont progressivement créé un « moule » dans lequel se sont fondues les différentes populations qui constitueront les nations européennes.

Renan écarte un à un les principes qui fondent prétendument les nations. La race et la langue d’une population, changeant au cours du temps, sont des éléments insatisfaisants. La religion, ayant perdu son caractère politique et social, est devenue un élément constitutif de l’individu, pas de la nation. Ni l’intérêt, manquant du « sentiment » caractéristique des nations, ni les frontières géographiques, fixées arbitrairement, ne peuvent fonder l’unité nationale.

Selon Ernest Renan, « Une nation est une âme, un principe spirituel » fondée sur le passé, c’est-à-dire la mémoire des triomphes et de souffrances partagée, et sur le présent, c’est-à-dire l’affirmation sans cesse renouvelée de l’appartenance à la Nation.