Le 11 mars 1882, Ernest Renan donne une conférence à la Sorbonne, une dizaine d’années après la défaite de la France contre l’Allemagne en 1870 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Dans ce contexte, il engage une réflexion sur ce qui permet à une Nation de faire corps. Le discours est publié quelques années plus tard, sous le titre de Qu’est-ce qu’une Nation ? (1887).
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner