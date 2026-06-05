Dans La Notion de politique (1932), Carl Schmitt développe sa perception du politique, qu’il conçoit comme le domaine fondamental de la société, indissociable du concept de conflit, d’opposition entre ami et ennemi, qu’il estime inhérent à la nature humaine. Il y effectue également une critique féroce du libéralisme, et de la prétention des libéraux à dépasser et détruire l’État et la notion de politique.
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