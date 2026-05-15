Dans La Politique selon Orwell (2006), John Newsinger opère une analyse inédite de la pensée de George Orwell, au prisme de ses ouvrages et de sa vie personnelle. En mêlant éléments biographiques et analyse théorique des différentes œuvres d’Orwell, Newsinger démontre comment Éric Arthur Blair est devenu George Orwell, ou, en d’autres termes, comment cet ancien élève des écoles privées, issu de la haute bourgeoisie coloniale, est devenu un fervent défenseur du socialisme.
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