La sociologie permet de comprendre à quel point la société nous influence, tout en invalidant de nombreuses idées reçues. Enseignant en sociologie, Étienne Guertin-Tardif partage à travers 7 énigmes son enthousiasme pour cette discipline dans Pourquoi les Kévin ne deviennent pas médecins et autres phénomènes de société expliqués (Éditions du Journal). Une analyse qui permet de comprendre, entre autres choses, pourquoi Donald Trump n’est pas déconsidéré auprès de ses soutiens à la suite des scandales qui le touchent, mais aussi pourquoi l’investissement dans le système de santé et la hausse de l’espérance de vie ne sont pas forcément corrélés. Entretien.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner