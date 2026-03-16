Si un débat émerge timidement dans l’espace public à propos du libre-échange, l’Union européenne reste engluée dans son atlantisme, tandis que la France et l’Allemagne affichent de plus en plus ouvertement leurs désaccords sur la plupart des sujets. Dernières nouvelles de Bruxelles.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner