Si un débat émerge timidement dans l’espace public à propos du libre-échange, l’Union européenne reste engluée dans son atlantisme, tandis que la France et l’Allemagne affichent de plus en plus ouvertement leurs désaccords sur la plupart des sujets. Dernières nouvelles de Bruxelles.

Article Politique
Par Éric Juillot

C’est un article virulent que le journal Le Point a publié il y a peu. Son auteur, Jean-Luc Demarty, est un ancien directeur du commerce extérieur de la Commission européenne, autant dire un pur produit idéologique de la construction européenne. Et c’est à ce titre que ses prises de position et, dans ce cas d’espèce, sa colère revêtent quelque intérêt. Car la colère l’anime face à la proposition récemment formulée par Clément Beaune, Haut-commissaire au Plan, d’introduire des droits de douane de 30 % aux frontières de l’Union européenne pour tous les produits chinois, afin de contrer l’hyper-compétitivité chinoise qui constitue aujourd’hui une menace mortelle pour l’industrie de tous les pays de l’UE.

Néanmoins, M. Demarty rejette avec indignation toute perspective protectionniste. La proposition du Haut-commissaire au Plan est donc selon lui « illégale, inapplicable et suicidaire » ; elle est si invraisemblable que l’on « se demande où il est allé la chercher, sauf peut-être chez Trump » ; elle témoigne de « l’ignorance » de son auteur et entraînerait à coup sûr une escalade conduisant possiblement aux « prémisses de la Troisième Guerre mondiale ».

Frémissements idéologiques

Dans cette dénonciation véhémente, l’indignation, on le voit, cède à la panique. Selon toute vraisemblance, la crainte d’une guerre véritable ici exprimée ne relève pas d’un effet rhétorique ; elle est sincèrement formulée par M. Demarty et, en ce sens, elle est très révélatrice à deux niveaux. D’abord, elle confirme le changement d’époque en cours, l’écroulement du paradigme néolibéral-mondialiste au profit d’un autre marqué par le retour des États. Fervent défenseur de cet ordre en voie de dissolution, M. Demarty confond la fin de son monde avec celle du monde en général, selon une association somme toute classique.

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