Entre 1800 et 1914, l’Europe a accumulé une richesse colossale grâce à un système économique inégalitaire, fondé sur la domination coloniale, le contrôle des échanges et les transferts financiers forcés. Une étude récente du World Inequality Lab révèle comment les anciennes puissances coloniales européennes ont drainé jusqu’à 40 % du PIB mondial en actifs étrangers à leur apogée, tout en imposant des déficits chroniques aux régions colonisées. Aujourd’hui, alors que l’Asie de l’Est et les pays pétroliers détiennent une part croissante des richesses mondiales, cela reste sans commune mesure avec l’hégémonie européenne d’antan. Pourtant, les inégalités Nord-Sud persistent, héritage d’un système où le développement des uns s’est fait au détriment des autres.
