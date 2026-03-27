Le Public et ses problèmes (1927) développe des notions fondamentales de l’œuvre de Dewey, qui ont influencé la philosophie politique dans son ensemble, notamment la pensée de Jürgen Habermas et son concept d’agir communicationnel. Les concepts de « public », de « communication » ou « d’enquête sociale » sont en effet d’une importance fondamentale pour qui veut appréhender la démocratie comme un fait social communautaire fondé sur l’échange, la réciprocité et sur l’expérience – et non plus comme un système politique reposant sur le suffrage universel.
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