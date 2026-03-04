La Commission européenne s’est réjouie de la signature d’un traité historique de libre-échange avec l’Inde. Le scénario est connu : il s’agit, pour les services de communication de l’institution européenne, d’énoncer des promesses mirifiques pour l’avenir et de rassurer à peu de frais les populations européennes face à cette plongée dans l’inconnu. La transformation du cadre géopolitique et économique a accéléré la conclusion de cet accord, qui comporte des zones d’ombre et suscite de légitimes inquiétudes. Mais rien n’arrête la machine européenne : d’autres accords sont à prévoir, et ce alors qu'il est plus que jamais nécessaire, pour des raisons aussi bien politiques qu’économiques, d’envisager une rupture avec le dogme libre-échangiste.
