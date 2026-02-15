Tandis que la gesticulation stratégique au sujet du Groenland tient lieu d’affirmation de l’Europe-puissance, le déclin productif de la France par le libre-échange s’accentue, au moment même où certains appellent de leurs vœux fédéralistes les États à se dessaisir de leur souveraineté.

Article Politique
publié le 15/02/2026 Par Éric Juillot

Ainsi donc, « l’Europe », enfin unie, serait parvenue, au terme d’une démonstration de sa puissance, à faire reculer le président américain. L’envoi, par une poignée d’États de l’UE, de quelques dizaines de soldats en mission exploratoire, aurait convaincu Donald Trump de renoncer à toute idée d’annexion du Groenland par la force. Telle est, en tout cas, la version des événements que la presse européiste aimerait pouvoir vendre à l’opinion publique, si cette version avait quelque crédit. Car il est exclu que la gesticulation des États concernés ait eu une quelconque portée stratégique.

Micro-militarisme théâtral

On pourrait arguer qu’à défaut de la masse, l’envoi de ces soldats exprimait un symbole suffisamment fort pour ne pas être ignoré à Washington. Cela aurait pu être le cas si la communication des chancelleries concernées avait été un peu moins cacophonique. Mais à la fermeté de la position française s’est opposée l’inconsistance de celle de l’Allemagne, dont le chancelier a justifié l’opération en évoquant d’hypothétiques menaces russes ou chinoises sur le Groenland, c’est-à-dire en entérinant purement et simplement l’argumentaire de la Maison-Blanche justifiant une éventuelle annexion américaine. Si l’on ajoute à cette sortie désastreuse celle du général à la tête du Commandement arctique danois invitant les États-Unis à participer à l’opération, on comprend que les esprits des dirigeants politiques et militaires sont marqués par une profonde désorientation.

Si l’UE se targuait de s’être dotée ces dernières années d’une « boussole stratégique » censée accoucher d’une unité de vue et peut-être d’action entre membres de l’UE sur les grandes questions internationales, elle n’a manifestement pas servi à grand-chose.

