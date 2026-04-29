Longtemps, Cuba affichait des indicateurs enviables pour la région caribéenne, malgré un embargo qui était partiellement contourné. C’est de moins en moins le cas : le modèle social cubain est désormais vulnérable aux assauts des États-Unis, auxquels se plie le reste du monde. Coupures de courant systématiques et pénurie de biens essentiels mettent en danger les acquis de la Révolution de 1959, qui ont conféré à l’île son rayonnement mondial. Synthèse.
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