Alors que la situation s’aggrave de jour en jour pour la junte au pouvoir au Mali et ses alliés russes, les djihadistes et les rebelles touaregs auxquels elle fait face bénéficient de l’assistance directe de soldats ukrainiens discrètement soutenus par la France.
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