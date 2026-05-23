Ces temps-ci, à Islamabad, il n’y a pas que les diplomates américains et iraniens qui s’activent. La guerre israélo-américaine contre l’Iran et ses répercussions concentrent certes toute l’attention. Mais plus à l’est, un conflit ouvert entre deux autres États, largement éclipsé par l’affaire iranienne, se poursuit discrètement. Le torchon brûlait déjà depuis longtemps entre l'Afghanistan et le Pakistan : comment en est-on arrivés là ?
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