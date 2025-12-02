Depuis deux ans, la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne planchent sur l’éventuelle mise en place d’un euro numérique. Cette nouvelle monnaie de banque centrale (MNBC) « serait équivalente aux espèces, mais sous forme électronique », « sûre », « confidentielle » et « accessible à tous », dans le but de « moderniser les paiements » et de « renforcer la souveraineté monétaire de l’Europe » face à une double menace : la chute de l’utilisation du cash au profit de mastodontes américains comme Visa, Mastercard, PayPal ou Google Pay, et la montée en puissance spectaculaire des bitcoins et stablecoins. S’il venait à se mettre en place – ce qui ne fait que peu de doutes tant la BCE y tient – son adhésion auprès du public est loin d’être évidente, tant l’euro numérique n'apporterait aucune valeur ajoutée par rapport aux solutions de paiements et transferts déjà existantes. Le projet, teinté de craintes sur un potentiel contrôle social de masse, devrait être voté courant 2026, et ne serait déployé que deux à trois ans plus tard. Mais il apparaît déjà très affaibli, phagocyté par des lobbies bancaires qui ont obtenu d’en plafonner les montants, sous la menace d’une déstabilisation du système financier mondial. Anatomie d’un projet voué à l’échec, qui pourrait bien conduire l’Europe au rang de tiers-monde monétaire.
