L’euro numérique avance, dans un silence assourdissant. Depuis deux ans, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) planchent sur cette nouvelle forme de monnaie publique de banque centrale (MNBC), censée moderniser les paiements dans la zone euro et renforcer l'autonomie stratégique de l’Europe. Des articles de presse l'évoquent, repris de communiqués et éléments de langages officiels, mais bien peu d’analyse, de décryptages ou de mises en perspectives, contrairement au traitement réservé en Allemagne ou dans les pays nordiques, où le débat bat son plein sur la question de la vie privée, de la désintermédiation, du contrôle des données (et donc des populations), ou encore sur la crédibilité d’une telle stratégie en matière de souveraineté dans un contexte de bouleversements majeurs du système monétaire international.

Pour les Français, bien trop occupés par un état dépressionnaire généralisé, amplifié par un État démissionnaire de ses fonctions primaires, l’idée consisterait simplement à se demander si, en tant que citoyens faisant partie de la zone euro, ils utiliseraient (ou pas) l’euro numérique dans le cadre de leurs paiements et virements quotidiens. Autant dire que c’est le cadet de leurs soucis ! Quand il s’agit de payer loyer, factures, billets de train, petit café du matin… les outils actuels (virements, paiements, transferts…) fonctionnent très bien. Une enquête de la BCE elle-même, datant de mars 2025, révèle que près de 60 % des Européens estiment « improbable ou très improbable » de recourir à l’euro numérique pour leurs achats quotidiens, mettant en avant l’absence d’avantages réels par rapport aux moyens de paiement existants.