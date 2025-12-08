Le 8 décembre 2024, Bachar el-Assad fuyait en Russie, chassé du pouvoir par l’offensive éclair du groupe Hayat Tahrir al-Sham, mettant un terme à la guerre civile syrienne. Depuis lors, la Syrie peine à se relever de ses ruines et à tourner la page de la guerre civile. En l’espace d’un an, le pays a traversé beaucoup de changements, même si certaines constantes demeurent, souvent au grand dam des Syriens.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner