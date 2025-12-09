Frontières et voies de communication naturelles, ressources halieutiques, fertilité des sols, les grands fleuves présentent de précieux atouts autour desquels des civilisations se sont bâties. Sans les richesses tirées du Nil, le rayonnement des empires d’Égypte aurait été bien moindre. Si de nos jours, la valeur des grands fleuves se mesure encore à l’aune de leur potentiel commercial et nourricier, leur apport en eau prime sur les autres considérations, la mainmise sur cette précieuse ressource attise les convoitises. La vallée de l’Indus, le delta du Bengale, autant de bassins hydrographiques, autant de tensions accumulées.
