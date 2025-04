Il y a quelque chose de spectaculaire dans la réforme de la Politique Agricole Commune proposée récemment par la Commission européenne. Celle-ci souhaite en effet rendre aux États l’essentiel de sa gestion et fusionner ce qui en resterait à l’échelle communautaire avec le Fonds de cohésion, dont les objectifs – renforcer la convergence économique et les connexions territoriales au sein de l’UE – sont sans rapport avec l’agriculture.

Une PAC à l’envers ?

Dans une perspective européiste, il pourra sembler étrange que la Commission européenne se dessaisisse de la plus ancienne et de la plus ample des politiques communes mises en œuvre dans le cadre de la construction européenne. Sans doute faut-il voir cette proposition comme la conséquence d’un ensemble de circonstances très particulières : elle s’inscrit dans le contexte profond du retour des États, mais il est étonnant de voir la Commission s’y soumettre ici sans résistance.

Elle conforte une tendance amorcée par la précédente réforme, qui a donné toute sa place à des « plans nationaux » de gestion de la PAC. Elle intervient au moment où s’engage la réflexion sur le prochain budget de l’UE, avec peut-être l’idée que les États pourraient de nouveau prendre en charge financièrement la PAC sans revoir pour autant à la baisse leur participation au financement communautaire. Enfin, avec cette proposition, la Commission montre qu’elle ne considère plus la PAC comme un élément de premier ordre pour l’Union européenne, toute à sa volonté de pousser des feux le « réarmement » de l’Europe. Persuadée que l’UE est à l’aube de sa mue géopolitique, elle entend l’accélérer quitte à détricoter un de ses principaux acquis.