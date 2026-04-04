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Par Olivier Berruyer , Xavier de Capèle
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Un accord avec l'Iran était à portée de main, mais les États-Unis ont choisi de bombarder. Pourquoi ? Qui a vraiment poussé à cette guerre ? Quel rôle a joué Israël ? Pourquoi Trump a-t-il envoyé ses amis sans aucune expertise technique discuter de centrifuges nucléaires ?

🗞 Dans cette première « revue de presse », on remonte le fil de ce conflit en s'appuyant sur des sources solides, mais largement mises de côté. On vous parle aussi des conséquences économiques déjà en cours, et de la position ambiguë de la France, plus engagée militairement que ce qu'on nous raconte. Des informations que vous n'avez probablement pas vues ailleurs. Et ce n'est que le début.

Que pensez-vous ce de nouveau format ?

Pour aller plus loin, nos deux articles cités :
Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire
La France est entrée en guerre contre l'Iran pour le compte des dictatures du Golfe

Sources de la vidéo :

LE CONTEXTE ET LES ÉVÉNEMENTS
Les négociations : 12345
Manifestations de janvier en Iran + détournement par USA-Israël : 678
Netanyahou et Bennett rêvent de la guerre depuis des décennies : 910
Pressions israéliennes sur Les USA : 111213
Démission de Joe Kent : 1415
Arabie Saoudite : pressions + Kashoggi : 161718
Renseignement US sur le nucléaire iranien (pas de bombe) : 1920
Assassinats des dirigeants : 2122
Anticipations de la riposte et réactions de Trump : 232425262728
Antisémitisme - loi Yadan : 293031

LES CONSÉQUENCES
Retournement de veste sur Le Point : 32
Mort d'Ali Larijani : 333435
« Personne ne pleurera » : 3637383940
Les gens qui pleurent et soutiennent Mojtaba : 414243
Fanatisme religieux : 444546
Israël veut des révoltes en Iran : 4748
Gouvernement renforcé : 49
La démocratie, c'est pas le sujet : 505152535455
Conséquences économiques : 56575859606162636465

LES RÉACTIONS EN OCCIDENT
Sondage sur Trump : 66
Les remplaçants sont morts - Pahlavi c'est non : 6768
Le monde imaginaire de Trump : 697071727374757677
Démenti iranien : 7879
Hegseth : 80
Ursula von der Leyen et les européistes : 8182
Espagne et réaction Trump - Mertz : 8384
France (Macron - Barrot) : 85868788
Menace Trump : 89
Implications de la France dans le conflit (+ nucléaire) : 909192939495969798
Émirats agresseurs : 99100
Corruption Sarkozy : 101
Résolution 3314 de l'AG ONU : 102
Invasion du Liban et bilan : 103104105106107108109110111
Catherine Vautrin : 112
Profonde préoccupation : 113
Europe interdiction gaz russe : 114
Maud Bregeon : 115
BHL droit international : 116117
Roland Lescure : 118
Luc Ferry : 119

CONCLUSION
La séquence de fin : 120121122123
Netanyahou "we're the good guys" : 124

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