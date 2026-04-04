Un accord avec l'Iran était à portée de main, mais les États-Unis ont choisi de bombarder. Pourquoi ? Qui a vraiment poussé à cette guerre ? Quel rôle a joué Israël ? Pourquoi Trump a-t-il envoyé ses amis sans aucune expertise technique discuter de centrifuges nucléaires ?

🗞 Dans cette première « revue de presse », on remonte le fil de ce conflit en s'appuyant sur des sources solides, mais largement mises de côté. On vous parle aussi des conséquences économiques déjà en cours, et de la position ambiguë de la France, plus engagée militairement que ce qu'on nous raconte. Des informations que vous n'avez probablement pas vues ailleurs. Et ce n'est que le début.

Que pensez-vous ce de nouveau format ?

Pour aller plus loin, nos deux articles cités :

Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire

La France est entrée en guerre contre l'Iran pour le compte des dictatures du Golfe

Sources de la vidéo :

LE CONTEXTE ET LES ÉVÉNEMENTS

Les négociations : 1, 2, 3, 4, 5

Manifestations de janvier en Iran + détournement par USA-Israël : 6, 7, 8

Netanyahou et Bennett rêvent de la guerre depuis des décennies : 9, 10

Pressions israéliennes sur Les USA : 11, 12, 13

Démission de Joe Kent : 14, 15

Arabie Saoudite : pressions + Kashoggi : 16, 17, 18

Renseignement US sur le nucléaire iranien (pas de bombe) : 19, 20

Assassinats des dirigeants : 21, 22

Anticipations de la riposte et réactions de Trump : 23, 24, 25, 26, 27, 28

Antisémitisme - loi Yadan : 29, 30, 31

LES CONSÉQUENCES

Retournement de veste sur Le Point : 32

Mort d'Ali Larijani : 33, 34, 35

« Personne ne pleurera » : 36, 37, 38, 39, 40

Les gens qui pleurent et soutiennent Mojtaba : 41, 42, 43

Fanatisme religieux : 44, 45, 46

Israël veut des révoltes en Iran : 47, 48

Gouvernement renforcé : 49

La démocratie, c'est pas le sujet : 50, 51, 52, 53, 54, 55

Conséquences économiques : 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

LES RÉACTIONS EN OCCIDENT

Sondage sur Trump : 66

Les remplaçants sont morts - Pahlavi c'est non : 67, 68

Le monde imaginaire de Trump : 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77

Démenti iranien : 78, 79

Hegseth : 80

Ursula von der Leyen et les européistes : 81, 82

Espagne et réaction Trump - Mertz : 83, 84

France (Macron - Barrot) : 85, 86, 87, 88

Menace Trump : 89

Implications de la France dans le conflit (+ nucléaire) : 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Émirats agresseurs : 99, 100

Corruption Sarkozy : 101

Résolution 3314 de l'AG ONU : 102

Invasion du Liban et bilan : 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111

Catherine Vautrin : 112

Profonde préoccupation : 113

Europe interdiction gaz russe : 114

Maud Bregeon : 115

BHL droit international : 116, 117

Roland Lescure : 118

Luc Ferry : 119

CONCLUSION

La séquence de fin : 120, 121, 122, 123

Netanyahou "we're the good guys" : 124

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