« De la surface du front de la déesse, froncée et furieuse, surgit soudain Kali, au visage terrifiant, armée d’une épée et d’un lasso. Son apparence était redoutable, la bouche grande ouverte, la langue pendante. Elle emplit le ciel de ses rugissements. » – Devi Mahatmya, La Gloire de la Déesse, chap. VII, v. 18-19, vers -600 -400 av. J.-C. exprimant la colère de Kali, déesse du chaos. « Dans la paix, rien ne sied tant à l’homme qu’une tranquille, qu’une humble retenue ; Mais quand l’appel guerrier résonne à nos oreilles, Alors imitez-moi les mouvements du tigre : Que se raidissent les muscles, que s’insurge les sangs, Que se déguise la bonté naturelle sous un courroux rébarbatif ; Alors, que l’œil prenne un aspect redoutable. » – Shakespeare, Henry V

Ces deux extraits – un texte sacré hindou pour le premier et le verbe d'un illustre dramaturge pour le second – évoquent la posture intemporelle du guerrier : la fermeté, la fermeté et encore plus de fermeté. Le 12 mai dernier, à l’issue du bref affrontement entre l’Inde et le Pakistan, le Premier ministre Narendra Modi n’a pas dérogé à cette posture martiale : « Si une attaque terroriste est perpétrée contre l’Inde, une réponse appropriée sera apportée ». Surtout, le chef d’État a déclaré qu’il ne reculerait devant aucun chantage, fut-il nucléaire : « L’Inde ne tolérera aucun chantage nucléaire. Elle frappera avec précision et détermination les repaires terroristes qui se développent sous couvert de chantage nucléaire ».