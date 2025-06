Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, par l’intermédiaire du Mossad, Israël a lancé une opération de sabotage méticuleusement préparée, depuis le territoire iranien lui-même, contre les systèmes antiaériens iraniens, sécurisant l’accès à l’espace aérien de son ennemi pour son aviation. Aussitôt après, plusieurs centaines d’appareils israéliens ont procédé au bombardement de nombreuses cibles liées au programme nucléaire iranien.

On ne peut pas dire que cette attaque ait constitué une surprise. Les tensions entre les deux pays n’avaient cessé d’augmenter ces dernières années, notamment depuis les événements du 7 octobre 2023. Le point de non-retour fut sans doute la relance des négociations entre les États-Unis et l’Iran autour du programme nucléaire iranien. Ces négociations avaient alarmé Israël qui ne pouvait tolérer une normalisation des relations entre son principal allié et son pire ennemi. Avec son dédain habituel pour l’interdiction du recours à la force par le droit international, Israël a préféré parier sur l’écrasement préventif de son adversaire.

Seulement, l’Iran ne s’est pas laissé faire. La réplique ne s’est pas fait attendre, et a pris la forme d’une pluie de missiles sur Tel-Aviv. Depuis lors, les deux belligérants se rendent coup pour coup ; ne partageant aucune frontière terrestre, ils se bornent à utiliser les vecteurs dont ils disposent pour porter le feu sur le territoire adverse. Les Israéliens, bénéficiant toujours de leur destruction préventive des systèmes antiaériens iraniens au début du conflit, utilisent leur aviation en toute impunité pour frapper l’Iran, et disposent depuis la nuit du 21 au 22 juin du soutien militaire des États-Unis ; en parallèle, l’Iran bénéficie d’un immense arsenal de missiles et de drones, difficiles à abattre du fait de leur vitesse et/ou de leur petite taille, qu’il expédie petit à petit sur les agglomérations israéliennes, et de positions fortifiées difficiles à détruire, même pour les armes américaines, telles que le site d’enrichissement d’uranium de Fordo.