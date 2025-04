Cette guerre commerciale exprime plus la perte de vitesse des États-Unis que leur domination indiscutable. Il appartient aux Européens d’y répondre intelligemment, mais c’est là que le bât blesse, car la désorganisation européenne et le manque d’intérêts communs risquent de donner à la manœuvre une victoire commerciale qui ne va pas de soi.

« Je ne connais pas grand-chose aux droits de douane, mais je sais une chose, c’est que lorsque nous achetons des biens manufacturés à l’extérieur, nous avons les biens et les étrangers ont l’argent, mais lorsque nous achetons ces biens chez nous, nous avons à la fois les biens et l’argent » – Abraham Lincoln (1)

Cette citation du président de la période de la guerre civile américaine (1861-1865) n’a rien de surprenant tant les États-Unis ont pensé le protectionnisme avec Hamilton et l’ont largement pratiqué. Plus encore, la victoire du Nord en 1865 renforce l’évolution d’un protectionnisme qui a été qualifié comme « le plus cynique et le plus outrancier auquel un gouvernement ait jamais cédé au nom de l’égoïsme national ».

En 1890, le tarif McKinley passe à une moyenne de 50 %, encore relevée à 57 % en 1897 par le tarif Dingley. Un dicton qui avait cours à l’époque affirmait que « chaque produit importé [était] une insulte ». Le président McKinley avait fait campagne autour de la protection douanière et voyait dans l’augmentation des tarifs un moyen d’alimenter le Trésor public américain. Il fut renforcé par la proposition de Nelson Dingley, président du comité des voies et moyens. Ce dernier fut à l’origine des tarifs les plus élevés de l’histoire commerciale américaine.