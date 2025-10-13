La France vit aujourd’hui une situation paradoxale : les véritables enjeux dont découle la gravité de sa situation économique ne se reflètent pas dans les débats qui agitent l’univers politico-médiatique, consacrés le plus souvent à des sujets très secondaires. Ce rabougrissement de la réflexion économique est le résultat terminal de la domination de l’idéologie néolibérale, dont le règne fort heureusement s’achève.
