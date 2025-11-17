Donald Trump a l’habitude d’être traité de dictateur. La révulsion qu’il suscite chez certaines franges de la population, notamment en Europe, depuis son apparition sur la scène politique en 2015 et plus encore depuis son arrivée au pouvoir en 2016 a depuis longtemps fait de lui une cible de choix pour tous les contempteurs de l’autoritarisme conservateur. Les événements du 6 janvier 2021, lorsqu’une foule de ses supporters a envahi les locaux du Capitole pour protester contre l’élection de Joe Biden, ont solidifié cette réputation.

Pourtant, en matière de dérive autoritaire, le bilan pourtant clivant de son premier mandat semble remarquablement timoré si on le compare à l’impressionnante hyperactivité dont il fait preuve depuis son retour au pouvoir, après sa victoire face à la démocrate Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de 2024. Le président américain cherche à étendre son pouvoir ; et jusqu’à présent, il ne rencontre guère de résistance, ce qui l’encourage à aller toujours plus loin.

À peine quelques mois après son entrée en fonctions, le bilan est d’ores et déjà inquiétant. Le renforcement et la militarisation du United States Immigration and Customs Enforcement, ou ICE, l’agence chargée de la lutte contre l’immigration illégale, ont transformé le quotidien de la population immigrée des États-Unis, qui doit désormais faire face à des méthodes considérablement plus brutales et expéditives qu’auparavant. Les tentatives de Trump d’ordonner le déploiement de la Garde nationale, une force militaire, pour « assurer la sécurité » dans certaines métropoles contrôlées par les Démocrates et hostiles à sa politique ne peuvent pas être perçues autrement que comme une tentative d’intimidation.

Peut-être plus significatif encore, le président américain a tenté de tirer profit du « shutdown », un blocage des activités du gouvernement américain et des agences qui en dépendent faute d’accord sur le budget au Congrès qui a duré plus d’un mois, pour pousser vers la sortie des milliers d’employés de l’État fédéral afin de faire des économies. Pour cela, profitant du vide laissé par l’inactivité du Congrès, il s’est arrogé le pouvoir d’affecter les fonds disponibles à certaines branches et agences de l’État fédéral – notamment l’armée – plutôt qu’à d’autres, avec l’objectif d’affaiblir les programmes dont il estime qu’ils bénéficient à ses opposants.

Enfin, d’autres mesures plus symboliques, telles que la récente démolition de l’aile est de la Maison-Blanche pour procéder à la construction d’une salle de bal, renforcent l’impression que Donald Trump se prend de plus en plus pour un monarque. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les dernières manifestations massives en opposition à la politique de Donald Trump ont choisi le slogan « No Kings » – pas de rois.

L’accroissement du pouvoir personnel du président américain : un phénomène ancien

Si la nature de la dérive autoritaire de Donald Trump est sans précédent, les instruments qu’il emploie, en revanche, ont largement été mis entre ses mains par ses prédécesseurs. En effet, cela fait déjà plusieurs décennies que les présidents américains, par ambition ou par commodité, ont progressivement conquis toujours plus de pouvoir personnel, au détriment des garde-fous traditionnels qui devaient limiter l’exécutif américain. On peut notamment penser au Patriot Act, mis en place après les attentats du 11 septembre 2001, qui a considérablement renforcé l’arsenal répressif aux mains des autorités fédérales américaines.

En ce qui concerne plus spécifiquement le président, ainsi en est-il des executive orders, ces décrets que le président américain peut émettre pour réglementer par lui-même, sans nécessairement devoir sécuriser l’aval du Congrès. Leur existence se fonde sur l’article II de la Constitution américaine, qui se borne à préciser que « le pouvoir exécutif sera conféré à un Président des États-Unis d’Amérique ». De cette formule lapidaire a dérivé une pratique en constante expansion. Les présidents américains successifs ont entretenu une forme de flou autour de la constitutionnalité de ces mesures, et surtout sur l’étendue de leur champ d’action. On retiendra notamment les plus de 3000 executive orders émis par Franklin D. Roosevelt durant ses quatre mandats, parmi lesquelles des mesures particulièrement critiquables telles que l’executive order 9066, ordonnant l’enfermement des Japonais-Américains dans des camps de concentration après l’attaque de Pearl Harbor. C’est largement au travers des executive orders que Donald Trump agit, notamment dans les instances de dérive autoritaire déjà citées.

Si, en théorie, ces executive orders doivent soit être liés à un domaine dans lequel le président est considéré par le Congrès comme disposant du pouvoir de légiférer, soit clarifier des éléments liés à une loi votée par le Congrès, soit pouvoir justifier d’une urgence, leur contestation éventuelle dépend de facto de la branche judiciaire, face à un Congrès largement obéissant ; or, si de nombreux juges sont hostiles à la politique de Donald Trump et suspendent sans cesse ses executive orders, la Cour suprême, en revanche, qui décide en dernier ressort, lui est acquise, avec 6 juges républicains sur 9.

Jusqu’à présent, depuis son retour au pouvoir, en moins d’un an, Donald Trump a émis pas moins de 210 executive orders, ce qui est considérable pour un président de son temps ; à titre de comparaison, il en avait émis 220 durant la totalité de son premier mandat. Si les juges disposent du pouvoir de temporairement les suspendre, s’y opposer victorieusement représente un véritable défi.

Derrière Donald Trump, un Parti républicain complètement mis au pas

En dépit de l’étendue considérable de ses pouvoirs personnels, bien servie par une Cour suprême qui lui est clairement acquise, Donald Trump aurait bien du mal à gouverner comme il le souhaite sans le soutien de la branche législative. Il en a d’ailleurs fait la désagréable expérience lors de son premier mandat. Le Parti républicain, après l’élection présidentielle de 2016, disposait de la majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Pourtant, Donald Trump, à cette époque, a été incapable de légiférer aussi facilement qu’aujourd’hui.

À l’époque, en effet, Donald Trump s’était imposé comme le candidat du Parti républicain dans la douleur. Perçu comme un outsider arriviste et prétentieux, il s’était attiré le mépris de l’establishment Républicain au grand complet durant la campagne des primaires. Une fois arrivé au pouvoir, il a dû composer avec une meute de Républicains hostiles et peu enclins à lui faire confiance, menée par de vieux briscards de la politique américaine comme Mitt Romney ou John McCain, capables et désireux de lui tenir tête.

Depuis lors, les choses ont bien changé. Le Parti républicain a été largement dompté par Donald Trump, qui l’a peu à peu transformé en une véritable machine politique entièrement à son service. Déjà parce qu’à l’heure actuelle, la majorité des élus républicains lui doivent leur poste, soit qu’ils aient été élus durant son premier mandat, soit qu’ils aient remporté leur siège après la refondation du Parti républicain sous sa direction. Mais aussi parce que les anciennes oppositions internes ont été muselées, disciplinées, dans un processus au long cours qui a débuté durant le premier mandat de Donald Trump et s’est largement achevé avec sa victoire en novembre 2024.

Cette fois-ci, les Républicains disposent à nouveau de la majorité absolue dans les deux chambres du Congrès, et si cette majorité est parfois très étriquée – notamment à la Chambre des représentants, où les Républicains contrôlent exactement un siège de plus que la moitié des sièges – la discipline nouvelle des élus républicains limite fortement les risques d’alliances de certains députés peu fidèles avec le Parti démocrate, ou de frondes ponctuelles sur certains projets de loi, comme cela avait pu se voir lors du premier mandat de Donald Trump.

Pour ce second mandat, et sans doute bien au-delà, le Parti républicain est désormais le parti de Trump, sans réserve. Même les plus hostiles des faucons néoconservateurs, trublions habituels de son premier mandat, tels que Lindsey Graham, se couchent désormais devant sa volonté. Trump décide, et ils votent. Dans ces conditions, la volonté du président n’est arrêtée par aucun obstacle institutionnel, en dehors des protestations des gouverneurs d’États démocrates et des tentatives de quelques juges démocrates de s’opposer à ses décisions. Des obstacles bien minces comparés à l’impossibilité d’adopter une loi faute de majorité législative fiable.

Face à Donald Trump, une opposition en crise

De l’autre côté des bancs du Congrès, la conjoncture est toute aussi favorable au président américain. Laissé complètement sonné par le résultat de l’élection présidentielle de 2024, qui leur avait longtemps semblé impossible à perdre, le Parti démocrate a beaucoup de mal à se reconstruire et à retrouver une ligne directrice. Les Démocrates semblent demeurer dans une forme d’hébétude, regardant passer les réformes mises en place par Donald Trump avec une indignation molle qui ressemble beaucoup à de la passivité.

Le triste état dans lequel l’élection de 2024 a laissé le parti au niveau fédéral explique certes en grande partie l’impuissance à laquelle le Parti démocrate est désormais réduit. Mais le fait que les Démocrates ne disposent guère de moyens institutionnels de s’opposer à la politique du président Trump n’explique pas tout, loin de là. En effet, le Parti démocrate est victime d’un profond désamour de la part du peuple américain. À la date du 27 octobre 2025, la moyenne des sondages réalisés aux États-Unis place Donald Trump à 44,2 % d’opinions positives et le Parti républicain à 41,5 % d’opinions positives, en dépit des controverses ; mais le Parti démocrate à seulement 34,7 % d’opinions positives. Pourquoi ?

D’une part, le parti paie encore aujourd’hui ses graves erreurs de l’ère Biden, et surtout de la campagne électorale de 2024. Ainsi, l’épisode du retrait de la candidature de Joe Biden après un premier débat catastrophique, alors même que depuis des mois, le Parti démocrate affirmait inlassablement que le président était prêt pour un second mandat et que tout soupçon sur sa santé mentale était ridicule, a causé d’énormes dégâts à la crédibilité du parti. Cet incident l’a dépossédé de toute prétention à la supériorité morale sur son adversaire auprès des indépendants et des indécis ; les Démocrates ne pouvaient plus pointer du doigt les mensonges de Trump sans prêter le flanc à un déchaînement de critiques sur leurs propres errements en la matière.

Par ailleurs, en faisant le choix d’un programme résolument de centre-droit, et en mettant en avant des figures de proue au libéralisme très consensuel, comme Joe Biden ou Kamala Harris, le Parti démocrate s’est aliéné une partie de ses électeurs. En effet, le Parti démocrate est en train d’être dépassé sur sa gauche par une fraction importante de son électorat. Il suffit d’observer les sondages qui, pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, mettent en évidence un soutien plus important à la Palestine qu’à Israël parmi la population américaine, surtout chez les jeunes.

Un autre signal significatif est l’évidente frilosité du parti démocrate envers le tout nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, socialiste et musulman. Si celui-ci est soutenu par certaines figures du parti, parmi lesquelles Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, et dans une moindre mesure Barack Obama, cela ne se traduit nullement par un soutien du parti en tant que tel, et démontre plutôt à quel point celui-ci est désormais fracturé entre son cœur ultralibéral traditionnel et son aile gauche, plus vivace et soigneusement ménagée par les plus pragmatiques. Ainsi, le jour même de l’élection de Zohran Mamdani, une autre démocrate, Abigail Spanberger, remportait comme prévu le poste de gouverneur de Virginie dans une autre élection. Or, à la suite des élections de 2020, celle-ci avait invité le parti démocrate à « revenir aux fondamentaux » et à ne « plus jamais parler de socialisme ». Le divorce est consommé…

Car il convient de le rappeler encore une fois : le Parti démocrate n’est pas un parti de gauche, et la plupart de ses cadres et de ses donateurs n’ont aucun intérêt à ce qu’il le devienne. Alors même que les positions politiques des Américains s’extrémisent de plus en plus, le Parti démocrate ne fait plus rêver grand-monde. Être la seule opposition « viable » à Donald Trump risque de ne pas être suffisant pour galvaniser les foules en sa faveur, d’autant plus que le Parti républicain est encore considéré comme plus fiable et digne de confiance sur les questions d’immigration, de police, mais aussi d’économie. Pire encore, certaines déclarations récentes de Kamala Harris, qui semble s’imaginer encore disposer d’un avenir politique et souhaite se représenter à la prochaine présidentielle, démontrent que la direction du parti n’a toujours rien compris à sa défaite et refuse de se renouveler.

De fait, sur le plan des idées, le Parti démocrate brille en ce moment par son silence. Au-delà de l’opposition de forme au moindre geste de Donald Trump, les Démocrates, toujours dépourvus de leader clair, ne semblent pas vraiment savoir quel programme proposer. Or, les élections de mi-mandat arrivent à grands pas, d’ici un an maintenant. Jusqu’à présent, les Démocrates semblent supposer qu’ils les remporteront, parce que c’est ce qui se passe « habituellement ». On a bien vu ce qui est advenu la dernière fois que les Démocrates ont pensé qu’ils « devaient » gagner une élection majeure. Peut-être bénéficieront-ils d’un renversement de majorité au Congrès ; et peut-être pas. Or, un échec aux midterms serait une véritable catastrophe. Si le parti attend cette échéance pour se reforger au milieu d’une dynamique positive, le risque est grand.

Devant l’ampleur du défi, il en va de la responsabilité du Parti démocrate de sortir rapidement de sa torpeur, s’il veut éviter que Donald Trump bénéficie de son état de grâce actuel pendant deux années supplémentaires. Or, étant donné la piteuse fin du récent shutdown, durant laquelle plusieurs élus démocrates se sont couchés devant le président Trump, l’affaire semble bien mal engagée.

