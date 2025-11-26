En 2020, Charles Michel, alors président du Conseil européen, affirmait à l’occasion d’une intervention à l’Institut Bruegel : « L'autonomie stratégique européenne est l'objectif de notre génération ». Cinq ans plus tard, et malgré la puissante incitation que représente la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’incapacité des Européens à avancer réellement sur le chemin de la puissance s’étale pathétiquement au grand jour.

Jusqu’au bout de la vassalisation

Ce n’est pas une question de moyens, pas même une question de volonté politique. L’Europe-puissance a vocation à rester dans les limbes en raison précisément de ce qu’est l’Europe, à savoir un ensemble d’États souverains, dépositaires chacun d’un héritage historique, d’un rapport au monde et d’une géographie spécifiques dont découle, par-delà les grandes déclarations de principe, 27 géopolitiques distinctes. Cet état de fait, issu d’un processus multiséculaire, l’Europe ne peut l’annihiler sans porter atteinte à ce qu’elle est.

Aussi voit-on les États européens investir massivement dans le réarmement principalement sur une base nationale, chacun choisissant ses priorités et assurant pour l’essentiel son propre financement. Les outils que l’Union européenne met à leur disposition pour donner une touche communautaire à ce mouvement sont de taille modeste et ont vocation à le rester, car les questions de Défense constituent le cœur intouchable de la souveraineté des États et des peuples. Les 27 viennent d’ailleurs de le rappeler à une présidente de la Commission encline à pratiquer l’abus de pouvoir dans ce domaine.