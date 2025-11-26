Les tributaires européens acceptent désormais de payer le soutien de Washington à l’Ukraine. La France, de son côté, prend peu à peu conscience de l’impuissance économique à laquelle conduit son appartenance à l’Union européenne. Parallèlement, Bruxelles est tenté par une réforme de son aide au développement d’inspiration trumpiste. Dernières nouvelles de Bruxelles.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner