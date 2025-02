Le torchon brûle entre Paris et Alger. Depuis la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un incident diplomatique chasse l’autre, interdisant tout retour au calme et entraînant une surenchère permanente. Le ton ne cesse de monter, d’autant plus qu’aucun des deux États ne semble chercher de terrain d’entente. De quoi raviver pour une décennie supplémentaire leur éternelle brouille.