Donald Trump a fait un retour fracassant sur la scène politique américaine, secondé par un camp démocrate fragilisé par les agissements d’un président fantôme boitant vers l'hospice politique et la présence impalpable de Kamala Harris. En cette année 2025, le 47e président des États-Unis s’apprête à gouverner dans l’une des périodes les plus incertaines de l’après-guerre.

Fidèle à son style très peu orthodoxe, Donald Trump a confié les rênes de son nouveau gouvernement à une équipe radicale et atypique, qu’il s’agisse d’orientations en matière de politique étrangère ou de politique intérieure. En effet, alors que sa première administration était dirigée par un mélange d’initiés de longue date de Washington et de choix moins traditionnels pour des postes ministériels, Trump semble prêt, pour composer son nouveau gouvernement, à rompre complètement avec la sagesse conventionnelle des nominations.

Et cette fois, à la différence de son premier mandat, il sera beaucoup moins entravé par d’éventuelles oppositions pour mener à bien sa politique. En effet, Trump possède désormais une majorité républicaine renforcée au Sénat ainsi qu’une Chambre des représentants composée de trumpistes loyalistes.

Le nouveau gouvernement américain devrait ainsi s’illustrer sur trois grands principes : une loyauté totale envers Trump, une opposition radicale envers la Chine et l’Iran, et un objectif de saper complètement les fonctions de réglementation et de contrôle du gouvernement fédéral.

Alors qui sont les personnes qui composent le nouveau gouvernement de Donald Trump ?