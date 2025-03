Anne-Cécile ROBERT est journaliste, directrice adjointe du Monde diplomatique, et professeure à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique, elle est l'auteur de "La stratégie de l'émotion" et "Dernières nouvelles du mensonge" (ed. Lux) dans lesquels elle décrypte la déliquescence de la démocratie, du débat public, et de la pensée critique en général. Et elle vient tout juste de faire paraitre "Le défi de la paix: remodeler les organisations internationales" (Éd. Armand Colin), dans lequel elle analyse le véritable rôle qu'ont joué les organisations internationales depuis 1945, et le monde qui se prépare si le système international s'effondre, achevant définitivement le droit au profit de la loi des plus forts.

Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, elle propose une analyse éclairante pour comprendre les enjeux colossaux qui se jouent en ce moment sur la scène internationales agitée par les guerres (à Gaza ou en Ukraine), et le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis.

