Monique CHEMILLIER-GENDREAU est l’une de nos plus grandes spécialistes françaises du droit international, agrégée de droit public et de science politique, et professeure émérite à l’université Paris-Diderot. Ses travaux portent entre autres sur la théorie de l’État et l’ont conduite à plaider devant de prestigieuses juridictions internationales, comme la Cour internationale de justice, où elle a dénoncé les pratiques d’Israël dans les territoires palestiniens occupés. Elle est l’autrice de "Rendre impossible un État palestinien : l'objectif d'Israël depuis sa création", une analyse implacable de 75 ans de faux-semblants israéliens. Dans cette interview menée par Olivier Berruyer pour Élucid, elle revient sur le contexte d’émergence du sionisme et sur la manière dont cette idéologie s’est imposée. Puis, elle détaille les différentes stratégies d’Israël pour rendre impossible en pratique l’existence d’un État palestinien, en usant de tous les moyens possibles.

🔴 ÉLUCID a besoin de votre soutien ! Vous aimez notre travail ? Alors rejoignez-vous ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : Installez l'Application Mobile ÉLUCID dès aujourd'hui :

Apple : téléchargez gratuitement ici

Android : téléchargez gratuitement ici

Vous souhaitez nous soutenir autrement ? Vous pouvez offrir un abonnement à l'un de vos proches, ou bien nous faire un don défiscalisable (à hauteur de 66 %).

▶ N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Élucid pour ne rien louper (rapide, et gratuit), et de partager la vidéo si elle vous a plu, pour lui donner plus de visibilité !