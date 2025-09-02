Un compromis ne satisfait véritablement personne ; l’accord de Bougival de juillet 2025 concernant la Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception à la règle. Critiqué par certains partisans de l’union avec la France pour l’ampleur potentielle de ses concessions, l’accord a également été accueilli par les indépendantistes avec une réserve qui se mue rapidement en hostilité déclarée, dans ce qui ressemble de plus en plus à un piteux retour à la case départ.
